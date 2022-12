Landkreis Neu-Ulm/Ulm

15:22 Uhr

Weitgehende Normalität auf den Straßen, Chaos bei Bahn und Go-Ahead

Plus Trotz des Wintereinbruchs liegen die Unfallzahlen im Landkreis Neu-Ulm und Ulm auf Normalniveau. Auf den Schienen zeichnet sich ein wenig erfreuliches Bild ab.

Von Jonas Klimm

Vereinzelt tröpfeln die Meldungen herein, laut denen es wegen des gestrigen Eisregens und des Schneefalls in der Region über Nacht zu Unfällen gekommen ist. So geriet beispielsweise am Mittwochabend eine 24-Jährige auf der A7 bei Altenstadt wegen erhöhter Geschwindigkeit auf der glatten Straße ins Schlingern und krachte gegen die Mittelschutzplanke. Die junge Frau kam mit mehreren Prellungen ins Krankenhaus. Auf Nachfrage unserer Redaktion bei den Polizeistellen der Region zeigte sich jedoch: Dieser Vorfall gehörte zu den Ausnahmen, auf den Straßen ist trotz der dünnen Schneedecke kein Chaos ausgebrochen - ganz im Gegensatz zum Zugverkehr.

