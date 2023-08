100 Millionen für Harry Kane - was würden Sie mit dem Geld machen?

Plus Rekordmeister Bayern München gibt eine extrem hohe Summe für den Fußballer Harry Kane aus. Wir haben Passanten im Kreis Neu-Ulm befragt, was sie darüber denken.

Die Fußballwelt staunt angesichts des 100 Millionen Euro teuren Transfers von Harry Kane zum FC Bayern München. Der Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft war den Vereinsfunktionären offenbar die Investition wert. Aber passen solche Summen zum Sport und werden sie woanders nicht nötiger gebraucht? In unserer Umfrage in Illertissen, Bellenberg und Senden wollten wir wissen: Wo würden Sie die 100 Millionen Euro investieren?

Hermann Schiller aus Illertissen sagt: