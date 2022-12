Landkreis Neu-Ulm

12:00 Uhr

Umfrage: Advent oder WM-Fieber, was hat für Sie Vorrang?

Plus Der vierte Advent wird am Sonntag gefeiert. Am selben Tag findet das Finale der Fußball-WM in Katar statt. Das sagen Passanten im Kreis Neu-Ulm dazu.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Am vierten Adventssonntag findet das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft in Katar statt. Ab 16 Uhr kämpfen im Lusail-Stadion der amtierende Weltmeister Frankreich und Argentinien um den WM-Titel 2022. Mehr Gegensätze könnte der Tag kaum bieten: besinnliche Stunden oder Nervenkitzel pur. In unserer Umfrage in Neu-Ulm und Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Advent oder WM-Fieber, was hat Vorrang?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

