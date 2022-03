Landkreis Neu-Ulm

12:00 Uhr

Umfrage in Neu-Ulm und Illertissen: Belastet Sie der Krieg in der Ukraine?

Plus In der Ukraine herrscht Krieg. Gleichzeitig entsteht auch im Kreis Neu-Ulm eine Welle der Hilfsbereitschaft. Das sagen Passanten zu der Situation.

Von Regina Langhans und Andreas Brücken

Seit gut einer Woche herrscht Krieg in Europa. Was bis vor Kurzem noch kaum vorstellbar schien, wurde inzwischen Realität: Russlands Machthaber Wladimir Putin ist mit militärischer Gewalt in die Ukraine einmarschiert, ein baldiges Ende der Kämpfe nicht in Sicht. In unserer Umfrage wollten wir von Passantinnen und Passanten in Illertissen und Neu-Ulm wissen: Belastet Sie der Krieg in der Ukraine?

