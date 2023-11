Landkreis Neu-Ulm

vor 49 Min.

Umfrage: Freuen Sie sich schon auf den Fasching?

Plus Am 11.11. starten die Faschingsfreunde in ihre Saison. Wir haben uns in Senden, Vöhringen und Illertissen umgehört, ob hier schon Faschingsstimmung herrscht.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Am 11.11. starten die Narren ihre Saison. Eine Schnapszahl markiert den Beginn der Fasnachts- und Karnevalszeit. In den närrischen Hochburgen wird schon kräftig angestoßen. Doch nicht alle mögen diese Vorfreude teilen. Vor der Faschingslaune wollen sie erst einmal Weihnachtsstimmung genießen - und dann wird am 11. November ja auch noch Sankt Martin gefeiert. In unserer Umfrage in Senden, Vöhringen und Illertissen wollten wir wissen: Freuen Sie sich schon auf den Fasching?





Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen