Landkreis Neu-Ulm

Umfrage: Gehen Sie auch bei kälteren Temperaturen noch gerne ins Hallenbad?

Die Hallenbäder in der Region haben die Temperaturen gesenkt. Badefreunde schreckt das aber nicht ab.

Plus Angesichts steigender Energiekosten haben Hallenbäder auch im Kreis Neu-Ulm die Wassertemperaturen gesenkt. Schwimmfans hält das jedoch nicht vom Badbesuch ab.

Von Regina Langhans

Der Sommer mit dem schönen Badewetter ist vorbei, zum Schwimmen bleibt nur noch das Hallenbad. Doch auch da ist es nicht so mollig warm wie gewohnt: Im Zuge der allgemeinen Energiesparmaßnahmen haben die Bäder die Wassertemperaturen um ein oder zwei Grad gesenkt. In unserer Umfrage in Illertissen und Neu-Ulm wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Gehen Sie trotzdem noch gerne ins Hallenbad?

