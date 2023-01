Umfrage: Haben Sie schon Ihren Sommerurlaub gebucht?

Sommer, Sonne, Strand und Meer: Dem Sommerurlaub fiebern schon zu Beginn des Jahres viele Menschen entgegen. Darüber haben wir mit Bürgern in Senden und Illertissen gesprochen.

Um sich trübe Wintertage mit erfreulichen Gedanken zu vertreiben, gehen viele Menschen schon oft zu Beginn des Jahres die Planung des Sommerurlaubs an. Das wissen auch Reisebüros. Vom Pauschalurlaub über Frühbucher-Angebote bis hin zu Last-Minute-Schnäppchen – für Kunden gibt es verschiedenste Angebote. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir von den Passantinnen und Passanten wissen: Haben Sie schon Ihren Sommerurlaub gebucht?

Nevin Al-Khalaf aus Senden. Foto: Regina Langhans

Nevin Al-Khalaf aus Senden sagt:

Allein der Gedanke an Urlaub ist großartig, doch heuer habe ich noch nichts gebucht. Die Entscheidung fällt spontan, am frühesten im April. Am liebsten verreise ich nach Spanien, genauer gesagt nach Paguera, wo der Strand nicht so überfüllt ist. Mir ist nicht an touristischen Attraktionen gelegen. Es geht mir um die Natur und die Menschen. Ich bin auch schon einmal mit dem Auto nach Spanien gefahren, im Flugzeug geht es schneller.

Cornelia Schultheis aus Senden. Foto: Regina Langhans

Cornelia Schultheiß aus Senden sagt:

Wir schmieden bereits Urlaubspläne. Im Sommer werden wir in Deutschland bleiben und ins Allgäu fahren. Doch im Herbst soll es nach Thailand gehen. Mein Mann befasst sich schon intensiv mit dem Buchen des passenden Flugs. Wir wollen von Oktober bis Dezember bleiben und unsere Austauschkinder besuchen. Ich hoffe, dass wir bis dahin auch mehr über die Corona-Gefahr in China wissen oder sie bis dahin schon ausgestanden ist.

Ob die Menschen aus dem Kreis Neu-Ulm 2023 verreisen, verraten sie in der Umfrage

Claudia Rogg aus Buch. Foto: Regina Langhans

Claudia Rogg aus Buch sagt:

Wir haben unseren Sommerurlaub schon lange gebucht, damit es auch klappt. Es geht mit der ganzen Familie wieder auf die Insel Nordstrand. Die Ferien dort haben Tradition und sind für uns schon so etwas wie ein Heimkommen. Die Erklärung dafür ist, dass das Leben dort einfach so entspannend ist. Wir wohnen stets im gleichen Ferienhaus. Und obwohl wir uns selbst verpflegen, können wir doch wunderbar zur Ruhe kommen.

Angela Hörmann und Lara aus Illertissen. Foto: Regina Langhans

Angela Hörmann und Lara aus Illertissen sagen:

Jeweils im Januar suchen wir uns ein Ziel für den Sommerurlaub aus und im Februar wird gebucht. Entweder im Reisebüro oder online. Da wir Schulkinder haben, verreisen wir in den großen Ferien, meistens in die Türkei. Wir haben uns vorgenommen, heuer etwas anderes kennenzulernen, aber möglicherweise landen wir doch wieder dort. Ich denke, wer das ganze Jahr über arbeitet, hat sich eine 14-tägige Auszeit verdient.