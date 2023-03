Landkreis Neu-Ulm

Umfrage: Hat das typische Warenkaufhaus ausgedient?

Plus Vor allem der Online-Handel macht großen Kaufhäusern schon länger Konkurrenz. In Senden und Illertissen haben wir mit Passantinnen über das Thema gesprochen.

Von Regina Langhans

Kaufhäuser geraten in jüngerer Zeit immer wieder in die Schlagzeilen – aktuell zum Beispiel die Kette Galeria Kaufhof oder das Möbelhaus Opti-Wohnwelt in Neu-Ulm. Umsatzeinbußen, Entlassungen oder Schließung stehen im Raum. Haben sich traditionelle Kaufhäuser angesichts von Boutiquen und Online-Handel überlebt? In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Wo kaufen Sie am liebsten ein?

