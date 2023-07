Landkreis Neu-Ulm

Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Wie schützen Sie sich vor der Hitze?

Am Wochenende wird es wieder heiß. Wie kann man sich vor der Rekordhitze schützen? Darum geht es diesmal in unserer Umfrage.

Es wird wieder heiß in der Region. In Illertissen und Senden haben wir mit Passanten darüber gesprochen, wie sie mit den Rekordtemperaturen umgehen.

Dieses Wochenende wird in Deutschland erneut eine extreme Hitzewelle erwartet. Mancherorts könnten womöglich 37 bis 38 Grad erreicht werden. Und auch die Nächte sollen wenig Abkühlung bringen. Für empfindliche oder ältere Personen kann das nicht ungefährlich sein - Schutz vor der Hitze ist aber für alle notwendig. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Wie schützen Sie sich vor der Rekordhitze?





