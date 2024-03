Landkreis Neu-Ulm

Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Wird das deutsche Team Fußball-Europameister?

Plus Die Siege gegen Frankreich und die Niederlande haben die Euphorie geweckt. Wir haben uns umgehört, was die Menschen der Nationalmannschaft bei der EM zutrauen.

Von Regina Langhans

Von 14. Juni bis 14. Juli wird in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft 2024 der Männer veranstaltet. Die nächstgelegenen Austragungsorte befinden sich mit Stuttgart oder München quasi vor der Haustüre, was alles noch aufregender macht. Nachdem das deutsche Nationalteam in den jüngsten Testspielen Frankreich und die Niederlande bezwungen hat, wächst die Hoffnung auf den Titel. In unserer Umfrage in Bellenberg und Senden wollten wir wissen: Werden wir bei der EM 2024 Europameister?

Florian Singer aus Senden. Foto: Regina Langhans

Florian Singer aus Senden sagt: Der Kampf um den Titel wird für die deutsche Nationalelf nicht einfach sein. Doch in den letzten Testspielen haben sie viel besser abgeschnitten als zuvor. Für realistisch halte ich, dass sie bis ins Halbfinale kommen. Die Spanier sind gute Fußballer, ihnen ist die Europameisterschaft zuzutrauen. Wir werden es erleben. Die Spiele mit Deutschland sehe ich mir an und darüber hinaus, was im Fernsehen frei verfügbar ist.

