Umfrage im Landkreis Neu-Ulm: Die Bundesliga startet wieder – freuen Sie sich darüber?

Viele Fußballfans in Deutschland können es kaum noch erwarten, bis die Winterpause vorüber ist und der Ball in der Bundesliga wieder rollt. Den Auftakt machte gestern Abend Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Für viele Sportsfreunde und -freundinnen steht damit das Freizeitprogramm am Wochenende ein Stück weit fest – sei es vor dem heimischen Bildschirm oder bei einem Besuch der Stadien. In unserer Umfrage in Bellenberg und Senden wollten wir wissen, wie groß die Vorfreude der Menschen aus dem Landkreis Neu-Ulm auf die Rückkehr der Bundesliga ist.

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bellenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Umfrage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis