Landkreis Neu-Ulm

vor 53 Min.

Umfrage im Landkreis Neu-Ulm: Wie halten Sie Ihre Umwelt sauber?

Plus Müll in der Natur ist lästig – und vermeidbar. Wir haben uns umgehört, wie Menschen aus dem Landkreis mit dem Thema umgehen.

Von Regina Langhans

Derzeit sind wieder die freiwilligen Müllsammler unterwegs, um ihre Umgebung von achtlos weggeworfenem Unrat, Bonbonpapier und Zigarettenkippen zu säubern. Gemeinden und Vereine rufen Aktionen aus, um ihre Bauhöfe zu unterstützen, die regelmäßig die unschönen Hinterlassenschaften ihrer Mitmenschen beseitigen müssen. Das bräuchte nicht so zu sein, wenn jeder seinen Müll selbst fachgerecht entsorgen würde. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Wie halten Sie Ihre Umwelt sauber?

Ursula Lobmaier aus Altenstadt. Foto: Regina Langhans

Ursula Lobmaier aus Altenstadt sagt: Wenn ich Verpflegung für unterwegs mitnehme, habe ich Dosen und Flaschen, der Müll bleibt zu Hause. Gibt es dennoch Abfall, nehme ich ihn wieder mit. Das ist Einstellungssache. Beim Einkaufen überlege ich schon, inwieweit sich Verpackungen vermeiden lassen. Krass finde ich wilde Ablagerungen an Autobahnen. Ich komme oft am Kreuz Elchingen vorbei und sehe: mal ist aufgeräumt, dann wird wieder aus dem Auto geworfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen