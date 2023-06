Landkreis Neu-Ulm

Umfrage im Landkreis Neu-Ulm: Wie nutzen Sie Ihr Fahrrad im Alltag?

Plus Gut für die Gesundheit, die Gelenke, die Umwelt und die Parkplatzsuche: Wir haben Menschen in Illertissen und Vöhringen gefragt, wofür sie aufs Rad steigen.

Gutes Wetter und die warme Jahreszeit verlocken dazu, aufs Rad zu steigen. Um den Straßenverkehr und die Umwelt zu entlasten, sollte das Fahrradfahren viel mehr in den Alltag eingebaut werden. Aktionen wie das nun wieder stattfindende Stadtradeln sollen die Menschen dazu ermuntern. In unserer Umfrage in Illertissen und Vöhringen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Wie nutzen Sie Ihr Fahrrad im Alltag?

Carina Herdt aus Illertissen Foto: Regina Langhans

Carina Herdt aus Illertissen sagt:

