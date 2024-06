Landkreis Neu-Ulm

vor 33 Min.

Umfrage im Landkreis: Sollte es mehr Public Viewing zu den EM-Spielen geben?

Plus Die Fußball-Europameisterschaft erzielt bisher eindrucksvolle TV-Einschaltquoten. Wie Menschen aus dem Landkreis die Spiele am liebsten schauen.

Von Regina Langhans

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 hat sich bereits während der Gruppenphase als voller Fernseh-Erfolg erwiesen. Sogar Partien ohne deutsche Beteiligung erzielten eindrucksvolle TV-Einschaltquoten. Trotzdem scheinen Public-Viewing-Veranstaltungen und EM-Euphorie auf den öffentlichen Plätzen im Landkreis Neu-Ulm noch nicht so richtig angekommen zu sein. In unserer Umfrage in Bellenberg und Senden wollten wir wissen: Sollte es mehr Public Viewing zu den EM-Spielen geben?

Ursula Hafner aus Ludwigsfeld. Foto: Regina Langhans

Ursula Hafner aus Ludwigsfeld sagt: Die Möglichkeiten reichen meiner Meinung nach aus. In Großveranstaltungen kann sich die Stimmung so aufheizen, dass sie ins Kippen gerät. Dann haben jene das Nachsehen, die in netter Gesellschaft die Spiele genießen wollten. Ich sehe mir die EM in der Familie an und drücke Österreich die Daumen. Sie halten tapfer durch und geben nicht auf. Natürlich favorisiere ich auch Deutschland, das Finale könnte spannend werden.

