Desinteresse, Frust, Krisen: Warum gingen so wenige zur Landratswahl?

Plus Die Beteiligung an der Landratswahl im Kreis Neu-Ulm war mit 36,9 Prozent sehr gering. Wir haben Passantinnen und Passanten nach möglichen Gründen gefragt.

Vergangenen Sonntag waren Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Neu-Ulm dazu aufgerufen, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den bisherigen Landrat Thorsten Freudenberger zu wählen. Denn dieser hatte im Herbst den Sprung in den Bayerischen Landtag geschafft. Doch das Interesse der Bevölkerung, die Stimme abzugeben, war mit 36,9 Prozent Wahlbeteiligung enttäuschend gering. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Woran lag das geringe Interesse am Urnengang?

Ralf Ziesche aus Altenstadt sagt: