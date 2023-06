Landkreis Neu-Ulm

Umfrage in Illertissen und Senden: Wann sollte die Rente beginnen?

Plus Das Renteneintrittsalter steht wieder in der Diskussion. 67, 63 oder früher? Wir haben Passantinnen und Passanten im Kreis Neu-Ulm nach ihrer Meinung gefragt.

Von Regina Langhans

Im Kampf gegen den Fachkräftemangel kocht auch die Diskussion um vorzeitige Renteneintritte wieder hoch. Dabei gehen die Meinungen wie die Lösungsansätze stark auseinander. Eine Idee ist, durch Umschulungen oder altersgerechte Arbeitsbedingungen die Menschen länger im Beruf zu halten. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Mit welchem Alter sollte man in Rente gehen können?

Birgit Weise aus Senden Foto: Regina Langhans

Birgit Weise aus Senden sagt:

