Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Was erwarten Sie von der neuen Landrätin Eva Treu?

Die neue Landrätin Eva Treu am Abend der Stichwahl mit ihrem Vorgänger Thorsten Freudenberger.

Plus Mit deutlichem Vorsprung hat Eva Treu die Stichwahl um das Landratsamt Neu-Ulm gewonnen. Was erwarten die Menschen von ihr? Wir haben uns umgehört.

Von Regina Langhans

Vergangenen Sonntag hat die Stichwahl um den Chefsessel im Landratsamt Neu-Ulm stattgefunden. Wie berichtet, hat die 31-jährige Eva Treu (CSU) mit 67 Prozent der Stimmen gegen ihren Mitbewerber Joachim Eisenkolb ( Freie Wähler) das Rennen um den Vorsitz im Kreis gewonnen. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Was erwarten Sie sich von der neuen Landrätin?

Dieter Golter. Foto: Regina Langhans

Dieter Golter aus Senden sagt:

