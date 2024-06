Landkreis Neu-Ulm

vor 2 Min.

Umfrage in Senden und Illertissen: Wo schauen Sie die EM-Spiele an?

Plus Seit Freitag läuft die Fußball-EM in Deutschland. Menschen aus Senden, Illertissen und Ulm verraten, wo sie die Spiele der Euro 2024 am liebsten ansehen.

Von Regina Langhans

Am Freitag ist mit dem Eröffnungsspiel in München der Startschuss zur Fußball-EM 2024 gefallen. 66.000 Fans waren live dabei, um die Partie des Gastgebers Deutschland gegen Schottland in der Münchner Arena zu verfolgen. Ein besonderes Erlebnis, von dem manche Fußballbegeisterten träumen. Gleichwohl lassen sich die Fans verschiedene Möglichkeiten einfallen, um die Sportereignisse zu genießen. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Wo schauen Sie die EM-Spiele an?

Emil Heric aus Ulm. Foto: Regina Langhans

Emil Heric aus Ulm sagt: Die Spiele sehe ich mir in der Kneipe an, weil ich da meine Freunde treffe oder beruflich sowieso in der Nähe bin. In meiner bosnischen Heimat ist die EM Anlass für eine Riesenparty mit vielen Menschen. Es wird eine Großleinwand aufgestellt, für Essen und Trinken gesorgt, wobei alles im Freien stattfindet. Ich drücke Deutschland die Daumen und am Ende dem besseren Team. Wer rausfliegt, ist draußen, so ist es eben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen