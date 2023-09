Landkreis Neu-Ulm

vor 60 Min.

Umfrage: Ist Julian Nagelsmann als Bundestrainer der richtige Mann?

Der gebürtige Landsberger Julian Nagelsmann ist neuer Bundestrainer des Deutschen Fußball-Bunds. Wir wollten in unserer Umfrage wissen, was Menschen in Bellenberg davon halten.

Plus Jetzt ist es offiziell: Julian Nagelsmann soll die Fußball-Nationalmannschaft auf die EM 2024 vorbereiten. Passanten in Bellenberg äußern ihre Meinung dazu.

Von Regina Langhans

Nach dem fast schon legendären Erfolg des Deutschen Fußballbunds ( DFB) mit Interimstrainer Rudi Völler gegen Frankreich blieb nicht viel Zeit, um den richtigen Mann zur Vorbereitung der Nationalelf auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland zu finden. Jetzt wurde bekannt: Julian Nagelsmann ist neuer Bundestrainer. In unserer Umfrage in Bellenberg wollten wir wissen: Eignet er sich für den Job?

Claudia Antel aus Illertissen. Foto: Regina Langhans

Claudia Antel aus Illertissen sagt:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen