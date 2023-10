Umfrage: Plötzlich Herbst - wie haben Sie das verkraftet?

Kühle Temperaturen, Regen und fallendes Laub: Der Herbst kam heuer ganz plötzlich. So gehen Passantinnen und Passanten in Illertissen und Senden damit um.

Ein Blick in den Kalender verkündet die herbstliche Jahreszeit, auch wenn der sonnig-warme Spätsommer noch bis vor Kurzem anderes glauben ließ. Dann führte ein Temperatursturz erst ins andere Extrem, bevor sich typisches Herbstwetter mit Sonne, Regen, Sturm oder Nebel einstellen sollte. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Wie haben Sie den plötzlichen Wetterumschwung verkraftet?





Helena Sum aus Illertissen. Foto: Regina Langhans

Helena Sum aus Illertissen sagt:

Mit dem Herbsteinbruch habe ich längst gerechnet. Der Wetterumsturz ließ uns den Bikini gegen die Winterjacke eintauschen. Inzwischen haben wir normales Herbstwetter, mit Wind, Regen und Sturm. Die Kinder freuen sich schon auf das Martinsfest. Ich denke, wir hatten einen wunderschönen Sommer mit einigen Extremen und dürfen uns nicht beklagen. Andere Regionen wurden weitaus mehr von Katastrophen heimgesucht.





Petra Maoro aus Zusmarshausen. Foto: Regina Langhans

Petra Maoro aus Zusmarshausen sagt:

Die Herbstzeit ist mein Wetter, ich bin ein Herbstkind, das im September Geburtstag hat. Meine Urlaubsländer liegen im Norden, windiges Wetter macht mir nichts aus. In Spanien oder Italien ist es mir zu heiß. Wird es bei uns richtig ungemütlich, helfen eine Tasse Kaffee in Kombination mit Lebkuchen, die müssen dann sein. Auch ein warmes Bad, Kerzen und Lesen, soweit es mein Beruf erlaubt, machen innerlich warm.





Anja Brehm aus Senden. Foto: Regina Langhans

Anja Brehm aus Senden sagt:

Es braucht eben die passende Kleidung, dann können einem etwaige Wetterkapriolen wenig schaden. Persönlich finde ich das Herbstwetter ganz wunderbar. Ich liebe es zu beobachten, wie sich die Blätter von Mal zu Mal verfärben und die Wälder dabei immer bunter werden. Die ganze Natur wechselt ihr Aussehen. Ich genieße die kühleren Temperaturen. Was ich am Herbst allerdings nicht leiden kann, das sind die Nebeltage.





Hans Bumiller aus Ay. Foto: Regina Langhans

Hans Bumiller aus Ay sagt:

Mit dem Wetter komme ich bestens zurecht, ich werde auch selten krank. Den Wechsel der Jahreszeiten sehe ich positiv, das ist interessanter als immer nur heiß oder dunkel und kalt. Wir leben in einer begünstigten Region, die auch wenig von Naturkatastrophen heimgesucht wird. Das Glück haben nicht alle, meist müssen die Menschen dort leben, wo sie geboren wurden. Damit klarzukommen ist also auch Einstellungssache.