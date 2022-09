Landkreis Neu-Ulm

vor 16 Min.

Umfrage: Sollen die Kommunen an der Weihnachtsbeleuchtung sparen?

Kommunen in der Region denken darüber nach, dieses Jahr an der Weihnachtsbeleuchtung zu sparen.

Lokal Mehrere Städte haben bereits angekündigt, dass sie dieses Jahr im Advent die Beleuchtung einschränken. Wir haben darüber mit Passanten in Illertissen gesprochen.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Kommunen überlegen gerade fieberhaft, in welchen Bereichen sich der Stromverbrauch senken lässt. Da bleibt nicht aus, dass auch die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung auf den Prüfstand kommt. Eine höchst emotionale Entscheidung, wie unsere Umfrage bei Passantinnen und Passanten in Senden und Illertissen ergab. Wir wollten wissen: Sollen die Kommunen an der Weihnachtsbeleuchtung sparen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .