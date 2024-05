Landkreis Neu-Ulm

12:00 Uhr

Umfrage: Sollen Städte untereinander Partnerschaften schließen?

Plus Viele Kommunen haben Partnerschaften zu anderen Städten und Gemeinden weltweit. Wir haben uns umgehört, wie Menschen aus der Region zu dem Thema stehen.

Von Regina Langhans

Dank Städtepartnerschaften pflegen viele Kommunen internationale Kontakte, initiieren Austauschbesuche und fördern in verschiedener Weise, dass sich die jeweiligen Menschen näher kennenlernen. Zum Beispiel bekommt Illertissen dieses Wochenende Besuch aus seiner tschechischen Partnerstadt Loket. Gemeinsam wollen sie ihr 25-jähriges Städtejubiläum feiern. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Sollen Kommunen untereinander Partnerschaft schließen?

Claudia Neuerer aus Senden. Foto: Regina Langhans





