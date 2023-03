Landkreis Neu-Ulm

13:00 Uhr

So stehen Menschen aus dem Landkreis Neu-Ulm zu der nahenden Gartensaison

Plus Mit dem Saatgutmarkt in Illertissen startet nun endlich die Pflanz- und Gartensaison. Wir haben mit Gartenfreunden in Illertissen und Senden darüber gesprochen.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Milde Temperaturen und mehr Sonnenschein locken zu ersten Gartenarbeiten. Zahlreiche Blumen- und Pflanzangebote, nicht zuletzt der Saatgutmarkt in Illertissen am Samstag, machen zudem Lust, mit dem Verschönern des eigenen grünen Reichs zu beginnen, und wenn es nur aus Pflanzkästen und -kübeln besteht. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir von den Passantinnen und Passanten wissen: Starten Sie schon ins Gartenjahr?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen