Landkreis Neu-Ulm

Umfrage: Urlaubsfreuden und Unwetter - wie fällt Ihre Sommerbilanz aus?

Badewetter und hohe Temperaturen, aber auch Unwetter und immense Schäden - die Launen der Natur waren in den Sommerferien heftig zu spüren.

Plus Die Sommerferien gehen dem Ende entgegen. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden sprechen Passanten über ihre positiven und negativen Erfahrungen.

Diese Sommerferien lagen die Urlaubsfreuden und der Unwetterschrecken teils dicht nebeneinander. Viele Erholungssuchende wurden von den Naturereignissen geradezu schlagartig überrascht: Hitze, Sturm, Hagel oder überflutete Straßen und Keller. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir von den Passantinnen und Passanten wissen, welche Bilanz sie über den Sommer ziehen: Wie haben Sie die Ferientage erlebt?

Claudia Zuleger aus Illertissen. Foto: Regina Langhans

Claudia Zuleger aus Illertissen sagt: Glücklicherweise konnte ich aus dem wechselhaften Sommer das Beste herausholen, zumal es daheim keine Unwetterschäden gab. Bis letzte Woche hatte ich zu arbeiten, da macht mir die Witterung wenig aus. Dann besuchte ich für eine Woche meine Tochter in Würzburg und wir hatten schönsten Sonnenschein. Zur gleichen Zeit herrschte Dauerregen in unserer Region. Ich beobachte, dass in Franken das Wetter oft besser ist.

