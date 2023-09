Landkreis Neu-Ulm

12:00 Uhr

Umfrage: Vor Ort oder per Brief, wie gehen Sie wählen?

Plus Wenn in einer Woche die Wahllokale öffnen, haben viele im Kreis Neu-Ulm ihre Stimme längst abgegeben. Das sagen Passantinnen und Passanten zur Briefwahl.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

In Bayern werden am Sonntag, 8. Oktober, die Mitglieder des Landtags und des Bezirkstags gewählt. Offenbar haben aber bereits viele Menschen ihre Stimme schon vorher abgegeben - die Zahl der Briefwähler soll in diesem Jahr so hoch wie noch nie sein. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wissen: Wie gehen Sie wählen?





Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen