Landkreis Neu-Ulm

vor 17 Min.

Umfrage: Was bedeutet für Sie der Volkstrauertag?

In Illertissen wird, wie in ganz Deutschland, am Sonntag der Volkstrauertag begangen und dabei der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht.

Plus Am Volkstrauertag wird in Deutschland an die Opfer von Krieg und Gewalt erinnert. Darüber haben wir mit Passantinnen und Passanten in Illertissen gesprochen.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Der Volkstrauertag an diesem Sonntag ist in Deutschland ein staatlicher Gedenktag. Er gehört zu den sogenannten stillen Tagen und findet zwei Wochen vor dem Advent statt. Der Deutsche Bundestag sowie örtliche Vereine und Abordnungen gedenken in der Öffentlichkeit der Opfer von Krieg und Gewalt aller Nationen. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Was verbinden Sie mit dem Volkstrauertag?





Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen