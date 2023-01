Landkreis Neu-Ulm

vor 16 Min.

Umfrage: Was haben Sie sich für 2023 vorgenommen?

Plus Mehr Sport, gesünder ernähren oder öfter mal ein Buch lesen: Gute Vorsätze gibt es viele. Darüber haben wir in Senden und Illertissen mit Menschen gesprochen.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Das neue Jahr gibt traditionell auch den Startschuss zum Anpacken von Problemen oder anstehenden Fragen. Einige Menschen fassen daher gute Vorsätze, andere finden das überflüssig und manche sehen im Neujahr einen Anlass, um sich privaten oder beruflichen Herausforderungen neu zu stellen. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir von den Passantinnen und Passanten wissen: Was haben Sie sich fürs neue Jahr vorgenommen?

