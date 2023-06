Landkreis Neu-Ulm

12:00 Uhr

Umfrage: Was halten Sie vom Kulturpass für 18-Jährige?

18-Jährige können sich nun an in einer App für den Kulturpass registrieren. Mit dem Pass erhalten alle, die im laufenden Jahr 18 Jahre alt sind oder noch werden, 200 Euro für die Nutzung lokaler Kulturangebote.

Plus Wer dieses Jahr 18 wird, bekommt ein Budget von 200 Euro für kulturelle Angebote. Darüber haben wir in Senden und Illertissen mit Menschen gesprochen.

Nach zwei Jahren coronabedingt ausgefallener Kulturveranstaltungen will es die Bundesregierung jungen Leuten erleichtern, Kunst und Konzerte wieder live zu erleben. Alle in Deutschland lebenden Menschen, die im Jahr 2005 geboren wurden, erhalten heuer ein Budget von 200 Euro, das sie für kulturelle Angebote nutzen können. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Was halten Sie vom neuen Kulturpass?

Agim Pulaj aus Illertissen. Foto: Regina Langhans

Agim Pulaj aus Illertissen sagt:

