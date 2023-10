Landkreis Neu-Ulm

12:00 Uhr

Umfrage: Was muss die neue Landrätin oder der neue Landrat können?

Plus Im Januar wählt der Kreis Neu-Ulm die Nachfolgerin oder den Nachfolger des Landrats. Das erwarten Passantinnen und Passanten von der neuen Person an der Spitze.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Nachdem Landrat Thorsten Freudenberger den Posten im Landratsamt gegen einen Platz im Bayerischen Landtag eintauscht, muss die Nachfolge geregelt werden. Erste Interessenten bei der CSU für das Amt des Landrats haben sich schon zu erkennen gegeben. Voraussichtlich am Sonntag, 14. Januar, ist der Urnengang geplant, um das neue Kreis-Oberhaupt zu wählen. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Was müssen eine Landrätin oder ein Landrat mitbringen?





