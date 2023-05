Landkreis Neu-Ulm

Umfrage zur Krönung: Welche Erwartungen haben Sie an King Charles III.?

Plus In einer feierlichen Zeremonie wird der neue König in London gekrönt. Wir haben mit Passantinnen und Passanten in Illertissen und Senden darüber gesprochen.

Von Regina Langhans

Nach dem Tod der britischen Queen Elizabeth im vergangenen Jahr hat ihr ältester Sohn Charles III. die Nachfolge angetreten. Ein schwieriges Erbe der beliebten Monarchin, das ihr Sohn heute mit der feierlichen Krönungszeremonie in der Westminster Abbey in London nun auch offiziell antritt. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Welche Erwartungen haben Sie an den neuen britischen König?





