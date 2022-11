Landkreis Neu-Ulm

11:30 Uhr

Umfrage: Werden Sie sich die WM-Spiele ansehen?

Plus Nicht nur die Jahreszeit, auch die Umstände der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sind anders als sonst. Das sagen Passanten in Illertissen und Neu-Ulm dazu.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Mitfiebern ist wieder angesagt, denn am Sonntag beginnt die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Sie dauert bis 18. Dezember. Doch diesmal ist nicht nur der Zeitpunkt, an dem das Turnier stattfindet, ungewöhnlich. Die Welt stößt sich nicht nur an Korruptionsvorwürfen und Menschenrechtsverletzungen. Viele haben angekündigt, den luxuriösen Fußball im arabischen Golfstaat zu boykottieren. Wir fragten Passantinnen und Passanten in Illertissen und Neu-Ulm: Werden Sie sich die WM-Spiele ansehen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen