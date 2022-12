Umfrage: Wie feiern Sie Silvester – mit oder ohne Böller?

Plus Ein Silvesterabend mit Böllern und Raketen oder lieber ruhig und friedlich: Wir haben darüber mit Menschen aus der Region in Illertissen und Senden gesprochen.

Traditionell wird das neue Jahr mit Feuerwerk begrüßt. Doch von dieser Tradition kommen immer mehr Menschen ab: Sei es aus Rücksicht auf andere, wegen der Umweltverschmutzung oder mit Blick auf die durch den Lärm verschreckten Tiere. Zudem sind Feuerwerkskörper nicht billig. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Gehen Sie mit oder ohne Böller ins neue Jahr?