Umfrage: Wie machen Sie Ihren Garten winterfest?

Plus Der Herbst hat Einzug gehalten. Daher ist es höchste Zeit, den Garten winterfest zu machen. Wie geht das am besten? Darüber haben wir mit Passantinnen und Passanten gesprochen.

Garten-Fans haben jetzt Hochsaison: entweder beim Einfangen letzter spätsommerlicher Eindrücke in der Natur, bei Gras und Krempel auf der Illertisser Jungviehweide oder im eigenen Garten. Dieser muss auf die kalte Jahreszeit vorbereitet werden, obgleich noch vieles prächtig blüht. In unserer Umfrage zwischen Vöhringen und Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Wie machen Sie Ihren Garten winterfest?