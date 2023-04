Landkreis Neu-Ulm

Umfrage: Wie stehen Sie zu Maibräuchen?

In Senden ist der Maibaum am Donnerstagabend schon aufgestellt worden.

Plus Maibaumstellen, Tanz in den Mai oder der ein oder andere Streich: Das sagen Passantinnen und Passanten in Illertissen und Senden zur Tradition des 1. Mai.

Von Regina Langhans

Der Start in den Wonnemonat Mai geht traditionell mit Brauchtum einher. Die Rückkehr des Frühlings wird gefeiert: Je nach Region gibt es Maibäume, Tänze, Ausflüge oder junge Burschen ziehen in der Dämmerung für allerlei Schabernack umher – zum Beispiel in Tiefenbach, wo der Maibaum gestohlen und ehrenvoll wieder ausgelöst wurde. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Wie stehen Sie zu den Maibräuchen?

Brigitte Leykauf aus Senden. Foto: Regina Langhans

Brigitte Leykauf aus Senden sagt:

