Umfrage: Wo kaufen Sie Ihren Christbaum?

Der Christbaum gehört fest zum weihnachtlichen Inventar. Bei unserer Umfrage in Illertissen und Senden haben wir mit Passanten darüber gesprochen.

Bis zum 24. Dezember ist es nicht mehr allzu lange hin. Viele Menschen dürften bereits die ersten Geschenke besorgt haben. Dabei ist ein festlich geschmückter Christbaum mindestens genauso wichtig. Egal ob Nordmanntanne, Blaufichte, ein künstlicher Baum oder eine ganz andere Variante: Die Auswahlmöglichkeiten sind heutzutage groß. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Wo kaufen Sie Ihren Christbaum?

Susanne Achmann mit Alexandra aus Senden. Foto: Regina Langhans

Susanne Achmann mit Alexandra aus Senden sagt: Bezüglich des Kaufs bin ich noch am Überlegen. In der Stadt selbst fällt mir kein passendes Geschäft ein. Ich denke wir werden unseren Christbaum in Vöhringen finden. Ich stelle mir eine mittelgroße Tanne vor und plane, sie am Samstag des nächsten Wochenendes aufzustellen. Somit bekomme ich rechtzeitig vor Weihnachten alles fertig. Den Weihnachtsbaum schmücke ich mit Kugeln und Girlanden.

Nicole Waldraff aus Betlinshausen. Foto: Regina Langhans





Nicole Waldraff aus Betlinshausen sagt: Seit einem Jahr habe ich einen künstlichen Christbaum, da es mit einem Hund und nadelnden Bäumen immer schwierig ist. Der Baum hat Kunstschnee und Lichter. Das weitere Schmücken übernimmt unsere Enkelin. Sie wird im Januar erst vier, erfüllt ihre Aufgabe aber souverän. Vor dem Haus steht noch ein kleiner echter Nadelbaum, der ihr gehört und ebenfalls dekoriert wird. Er wurde zu ihrem ersten Geburtstag gepflanzt.

Christel Schneider aus Senden. Foto: Regina Langhans

Christel Schneider aus Senden sagt: Ich lege großen Wert auf einen Christbaum, der bei mir auf der Terrasse steht. Entweder kann ich eine abgesägte Spitze von jemandem ergattern, der sowieso den Baum fällen musste, oder ich fahre in die Gärtnerei nach Unterkirchberg, wo es schöne Exemplare gibt. Meinen Christbaum dekoriere ich mit allerlei Blechschmuck, den ich mir bei den Besuchen der Weihnachtsmärkte zusammenkaufe. Das hat bei mir Tradition.

Alois Kraus aus Illertissen. Foto: Regina Langhans

Alois Kraus aus Illertissen sagt: Wir halten immer nach einer schönen hohen Nordmanntanne Ausschau und kaufen dort, wo wir sie finden. Das kann mitunter dauern. Die letzten Male ging es aber schnell. Es gibt einen festen Platz in der Wohnung, den darf der Christbaum ausfüllen. Ich habe mich da meiner Frau angeschlossen, die eine ausgesprochene Vorliebe für Weihnachtstraditionen hegt. Das hat sie von ihrer Oma übernommen. Es liegt also in der Familie.