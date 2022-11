Landkreis Neu-Ulm

11:30 Uhr

Umfrage: Würden Sie sich eine Vier-Tage-Woche wünschen?

Plus In einer Kfz-Werkstatt in Nersingen gilt die Vier-Tage-Woche. Wir wollten von Passanten in Tiefenbach, Senden und Buch wissen, ob sie eine solche Neuerung begrüßen würden.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Die Vier-Tage-Woche als neues Arbeitsmodell klingt verlockend. Mehr Freizeit und weniger Energieverbauch sind nur zwei positive Folgen. Wie gut ein solches Modell tatsächlich umsetzbar ist, muss sich in der Praxis erweisen. In der Autowerkstatt Christ in Nersingen sind vier Arbeitstage pro Woche bereits Realität. Eignet sich ein solches Modell sogar bundesweit? Wir fragten Passantinnen und Passanten in Tiefenbach, Buch und Senden: Wünschen Sie sich eine Vier-Tage-Woche?

