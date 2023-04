Umfrage zum 1. April: Sind Sie heute zu Scherzen aufgelegt?

Plus Achtung, 1. April: Das ist traditionell der Tag der Scherzbolde. Bei unserer Umfrage in Senden und Illertissen haben wir lauter Aprilscherz-Freunde getroffen.

Es ist, ohne die Ursprünge genau zu kennen, gute Tradition, Freunde und Bekannte "in den April" zu schicken. Dazu wäre heute, am 1. April, wieder Gelegenheit. Oder sind Sie gar selbst schon "Opfer" geworden und jemand hat Sie zum Narren gehalten oder an der Nase herumgeführt? In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Sind Sie heute zu Scherzen aufgelegt?

Teresa Elsäßer aus Senden. Foto: Regina Langhans

Teresa Elsäßer aus Senden sagt: Als fröhlicher Mensch bin ich immer spontan für Scherze zu haben. Mal sehen, was der 1. April bringt, vielleicht muss mein Vater dran glauben. Als Kind hat er mich mal ordentlich hereingelegt, indem er mir sagte, ich müsste unbedingt meine Freundin zurückrufen. Ich war schon über die frühe Uhrzeit stutzig, da meine Freundin eine Langschläferin war. Tatsächlich hat sie dann mein Anruf direkt aus dem Bett geholt.

Barbara Horlacher aus Dornstadt. Foto: Regina Langhans

Barbara Horlacher aus Dornstadt sagt: Eigentlich bin ich immer für Unfug zu haben. Ich habe vier Kinder und einen Mann, es wird sich zeigen, wen ich noch alles in den April schicken kann. Als Kind wurde ich selbst ins Geschäft beordert, um ein Päckchen "Ibidum" zu kaufen. Die Gabe zum Blödsinntreiben liegt bei uns in der Familie. Ich finde, Scherze sollen Fröhlichkeit verbreiten und sind erlaubt, solange sie niemanden verletzen oder gar schaden.

Annemarie Schultheiß (mit Frieda) aus Roggenburg. Foto: Regina Langhans

Annemarie Schultheiß (mit Frieda) aus Roggenburg sagt: Mal sehen, was sich noch alles ergibt. Meine Enkelin ist schon wieder zu ihrer Familie zurück, sonst hätte ich sie auch zum Einkaufen schicken können, wie es in meiner Kindheit passierte. Dann da sollten wir ein Päckchen "Haumichblau" besorgen. Oder wir wurden zum Nachbarn geschickt. Der machte dann verwunderte Augen und lachte uns aus, weil er niemanden bestellt hatte und wir in den April geschickt wurden.

Martin Waldheim aus Oberroth. Foto: Regina Langhans

Martin Waldheim aus Oberroth sagt: Ich bin immer zu Scherzen bereit und dafür bekannt. Deshalb habe ich bei Aprilscherzen schlechte Karten, niemand fällt darauf herein. Aber im Alltag nütze ich gerne die Gelegenheit, wenn sie sich anbietet. So binde ich mit Vorliebe die Schuhbändel meiner Töchter und ihrer Gäste zusammen, wenn die Schuhe vor der Türe stehen. Früher konnte ich noch Schneckensalat mit Ameisenpüree ankündigen, die Zeit ist vorbei.