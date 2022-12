Umgekehrter Adventskalender: Taschen werden an Bedürftige verteilt

Noch vor Weihnachten erhalten bedürftige Menschen aus der Region Spenden aus einer Aktion, zu der die katholische Arbeitnehmerbewegung aufgerufen hatte.

Mehr als 200 Taschen hat die katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Iller-Donau an hilfsbereite Menschen ausgegeben, um diese in der Adventszeit mit Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs füllen zu lassen. Die ersten Rückläufer, insgesamt 60 prall gefüllte Taschen, sind an bedürftige Menschen in Neu-Ulm und Illertissen verteilt worden. Die KAB-Bildungsreferentin Silke Göltenbodt und ihr Kollege Matthias Bieber sind dabei von Kathrin Vögele und Christian Skaper von der Ökumenischen Wohnungslosenhilfe begleitet worden.

Im Rahmen der Aktion "Umgekehrter Adventskalender" der KAB haben Bürgerinnen und Bürger die ausgegebenen Taschen von Ende November an kontinuierlich gefüllt. Haltbare und originalverpackte Lebensmittel wurden ebenso eingepackt wie Hygiene- oder Drogerieartikel. "Aus einigen Taschen schauen handgeschriebene Weihnachtskarten heraus, eine Lichterkette, ein von Kinderhand gemaltes Bild, Pralinen und in Geschenkpapier verpackte Päckchen", berichtete Silke Göltenbodt. "Viele Spender:innen kündigen schon das Mitwirken im nächsten Jahr an und bedanken sich für die gute Idee, den Adventskalender umzukehren, sich wieder auf das Wesentliche zu besinnen und hier in der Region etwas zu tun." Manche haben der Initiatorin zufolge sogar zwei oder drei Taschen gespendet.

Auch Menschen in Senden, Weißenhorn und Langenau profitieren

Christian Skaper von der Wohnungslosenhilfe sagte bei der Verteilung im Obdachlosenheim in Neu-Ulm: "In der jetzigen Zeit, wo auch Lebensmittel so teuer geworden sind, wird die Not der Menschen noch größer. Viele Klienten haben Ende des Monats kaum noch Geld zur Verfügung, ebenso Anfang des Monats, wenn Rechnungen bestritten werden müssen." Aber auch zwischen den Jahren, wenn Tafelläden geschlossen haben, komme so eine gefüllte Tasche genau richtig, fügte Skaper hinzu.

Die restlichen Taschen werden noch vor Weihnachten über die Wohnungslosenhilfe in Senden sowie vor den Tafelläden in Weißenhorn und Langenau ausgegeben. (jsn)