Nach Subventions-Aus: Deswegen demonstrieren Landwirte aus der Region

Die Regierung streicht Steuervergünstigungen für Diesel und KFZ-Steuer in der Landwirtschaft. Auch Bauern aus der Region demonstrierten. Das prangern sie an.

Auch Landwirte aus der Region haben an der Großdemonstration in Berlin und zahlreichen Orten des Allgäus teilgenommen. Nach ihrer Rückkehr haben sich Mitglieder des Vereins „Land schafft Verbindung“ (LSV) zusammen mit den Kreisobmännern des Bauernverbands der Landkreise zwischen Ulm und Oberstdorf an die Öffentlichkeit gewandt. Sie erklärten, was die geplante Einführung der Kraftfahrsteuer für landwirtschaftliche Maschinen und die Streichung der Steuererleichterung für Diesel für Betriebe hier in der Region bedeuten würde.

Landwirt Christian Hartmann engagiert sich beim LSV. Er sagte, im Durchschnitt koste die Steuererhöhung den Landwirten pro Schlepper zwischen 750 und 1000 Euro. Diese Zahlen ergeben sich aus einem Mehrpreis von rund 25 Euro je Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche. Dabei müsste laut Hartmann der Milchpreis – allein wegen des fehlenden Inflationsausgleichs – um 83 Prozent höher sein.

LSV-Verein: Besonders Biolandwirte leiden unter Gesetzesänderung

Der Sontheimer Landwirt Andreas Magg hielt es für „eine Frechheit, kleinbäuerliche Strukturen zu fordern, und genau diese dann durch solche, ungerechtfertigte Steuererhöhungen kaputtzumachen.“ Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir fordere 30 Prozent Biolandwirtschaft. Gleichzeitig zwinge es die so wirtschaftenden Betriebe in die Knie, weil Biolandwirte etwa durch mechanischen Mehraufwand bei der Unkrautbekämpfung rund ein Fünftel mehr Diesel benötigten.





Das Bild zeigt die Mitglieder des Vereins „Land schafft Verbindung“: (v.l.) Thomas Walser, Christian Hartmann, Franz Schönberger, Norbert Riefer, Konstantin Wechsel, Andreas Magg, Martin Schorer, Andreas Hummel, Andreas Schmid, Joachim Nuscheler, Andreas Wörle und Ralf Arnold. Foto: Franz Kustermann

Norbert Riefer ist ebenfalls Mitglied beim Verein LSV und argumentierte: „In Luxemburg ist der Preis vom Agrardiesel bei einem Euro gedeckelt und in Frankreich fahren die Berufskollegen mit Heizöl!“ Der Stellvertretende Bezirkspräsident des Bayerischen Bauernverbands Andreas Schmid machte deutlich, dass die Steuern nicht der einzige Wettbewerbsnachteil der Deutschen Bauern seien. Der Neu-Ulmer Bauernverbands-Kreisobmann Andreas Wörle hielt es nicht für richtig, dass ausgerechnet die Landwirtschaft für den Sparzwang der Bundesregierung herhalten muss: „Man gibt Milliarden für die Kriegstreiberei in aller Welt aus; da spielt Geld keine Rolle!“

Der Strukturwandel betreffe auch den Tourismus, sagt ein LSV-Landwirt

Der Oberallgäuer Kreisobmann Andreas Hummel sagte, dass Landwirten auch mir anderen Maßnahmen geschadet werde - etwa mit Änderungen bei Direktzahlungen, Pauschalierung, bei der Absenkung der organischen Stickstoffdüngung, dem Verbot der Anbindehaltung und dem Tierschutzgesetz. Mit der Steuererhöhung werfe die Regierung den Landwirten nun weitere Knüppel zwischen die Beine. Gleichzeitig werde bei der sogenannten „Bauernmilliarde“ allein ein Fünftel für die Verwaltung ausgegeben. Mit der zwangsweisen Flächenstilllegung tue man, sagte Hummel, der Natur nichts Gutes, zumal damit „nichts Sinnvolles“ geschaffen werde. Der Lindauer Bauernführer Ralf Arnold sagte: „Das Fass ist voll und es kommt immer noch mehr obendrauf!“

Dies betreffe auch die Obstbauern; etwa, weil Äpfel in Polen zu einem Stundensatz von 4,50 Euro geerntet würden. Der drastische Strukturwandel betreffe nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch den so elementar wichtigen Tourismus in der Alpenregion, ergänzte Landwirt Riefer. „Es reicht nie! Es wird immer wieder etwas Neues draufgesattelt“, klagte Christian Hartmann und betonte, dass ein Bauer heutzutage rund 140 Menschen mit hochwertigsten Nahrungsmitteln versorgt. Dennoch: „Bestes Brotgetreide mit Top-Werten muss in der Biogasanlage entsorgt werden, weil es wegen ukrainischem Weizen unverkäuflich geworden ist!“ (AZ)