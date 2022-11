Arbeitslosenquote im Kreis Neu-Ulm sinkt erneut leicht

Trotz Verunsicherung in der Wirtschaft erweist sich der Arbeitsmarkt in Ulm, im Kreis Neu-Ulm und im Unterallgäu als stabil. Das sind die aktuellen Zahlen.

Der positive Trend setzt sich fort: Nach Angaben der Agentur für Arbeit ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis Neu-Ulm erneut leicht gesunken. Die Arbeitslosenquote beträgt demnach 2,2 Prozent. Im September lag sie bei 2,3 Prozent, im Oktober 2021 bei 2,4 Prozent. Derzeit sind im Landkreis 2271 Menschen ohne Arbeit gemeldet. Das sind 131 weniger als vor einem Monat und 186 weniger als vor einem Jahr.

Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, beschreibt die aktuelle Entwicklung so: "Trotz anhaltender Krisensituation mit explodierenden Energiekosten, Verunsicherung wegen der Versorgungssicherheit, Preissteigerungen, Material- und Rohstoffmangel und Lieferengpässen, die sowohl Betriebe wie auch Bürger und Bürgerinnen belasten, hält sich der Arbeitsmarkt äußerst stabil." Erfreulich sei auch, dass der gesamte Agenturbezirk Donauwörth, zu dem der Landkreis Neu-Ulm gehört, mit zwei Prozent bundesweit die niedrigste Arbeitslosenquote habe. "Klammert man den Personenkreis der geflüchteten Ukrainer:innen bei der Betrachtung der Arbeitslosenzahlen aus, zeigt sich, dass die Arbeitslosigkeit sogar weit niedriger ausfallen würde als im Vergleichsmonat Oktober 2019 vor der Corona-Pandemie", fügt Paul hinzu.

Die saisonal übliche Herbstbelebung ist auch am Arbeitsmarkt in Ulm und Neu-Ulm zu spüren

Wie die Agentur für Arbeit weiter mitteilt, sei die Zahl der Arbeitslosen im Oktober erwartungsgemäß gesunken. Insbesondere junge Menschen nahmen eine Ausbildung, ein Studium oder eine Beschäftigung auf und meldeten sich aus der Arbeitslosigkeit ab. So ging in der Gruppe der 15- bis 25-Jährigen die Arbeitslosigkeit im Landkreis um 18 Personen beziehungsweise zehn Prozent zurück. Das wirkte sich auch auf den Gesamtbestand der Arbeitslosen aus, der ebenfalls im Vergleich zum September um 5,5 Prozent sank. Im Vergleich zum Vorjahr sind 186 Personen weniger Arbeitslose gemeldet, was einem Rückgang von 7,6 Prozent entspricht.

Auch im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm nahm die Arbeitslosigkeit weiter ab. Im Oktober waren laut dort Pressemitteilung 7681 Menschen arbeitslos gemeldet, 359 oder 4,5 Prozent weniger als im September. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent zurück. "Mit Blick auf den Arbeitsmarkt sehen wir eine saisonal übliche Herbstbelebung sowie eine stabile Personalnachfrage auf hohem Niveau", sagt Torsten Denkmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm. Lieferketten- und Materialengpässe, Rohstoffmangel und die Energienotlage hätten noch keinen direkten Effekt am Ulmer Arbeitsmarkt bewirkt.

Arbeitslosenquote ist im Unterallgäu im Oktober gesunken

Im Unterallgäu ist die Arbeitslosenquote im Oktober nach Angaben der Agentur für Arbeit um 0,1 Prozentpunkte gesunken. Sie liegt jetzt bei 1,9 Prozent. Insgesamt haben 1592 Menschen keinen Job. Das Unterallgäu hat damit in ganz Bayern die viertniedrigste Arbeitslosenquote.