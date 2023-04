Blitzmarathon: Hier wird im Kreis Neu-Ulm und im Raum Babenhausen geblitzt

Die Polizei kontrolliert am 21. April wieder das Tempo. Eine Stadt im Kreis Neu-Ulm steht dabei offenbar besonders im Fokus.

Am Freitag, 21. April, lohnt es sich wieder ganz besonders, auf das richtige Tempo zu achten. Denn um 6 Uhr an diesem Tag startet der europaweite "Speedmarathon", an dem sich auch Bayern beteiligt. Das Bayerische Innenministerium hat wie in der Vergangenheit die Messstellen veröffentlicht, an denen im Freistaat an diesem Tag das Tempo kontrolliert wird. Auch im Landkreis Neu-Ulm stehen am Freitag viele Blitzer - in einer Stadt sogar ganz besonders viele.

Koordiniert wird die Aktion vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk ROADPOL. Bayern beteiligt sich im Rahmen des Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 "Bayern mobil – sicher ans Ziel" an diesem 24‑Stunden-Blitzmarathon. Auch andere Bundesländer nehmen an der Aktion gegen Raser teil.

In Bayern gibt es beim Blitzmarathon rund 1800 Messstellen

Angekündigt sind die bayernweit verstärkten Geschwindigkeitskontrollen bis Samstag, 22. April, 6 Uhr. Insgesamt rund 2000 Polizistinnen und Polizisten sowie Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren die Geschwindigkeit an rund 1800 möglichen Messstellen. Im Landkreis Neu-Ulm liegt der Schwerpunkt in Senden - hier sind allein sechs Messstellen vorgesehen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

"Unser Blitzmarathon soll wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Denn Rasen kann töten", erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Vorfeld des zehnten Bayerischen Blitzmarathons.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit war 2022 die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern. Insgesamt starben im vergangenen Jahr auf den Straßen im Gebiet des Kemptener Präsidiums Schwaben Süd/West, zu dem auch die Landkreise Neu-Ulm, Günzburg und Unterallgäu gehören, 47 Menschen.

Lesen Sie dazu auch

Messstellen des Blitzmarathons in Bayern sind alle online abrufbar

Der Innenminister betont, dass bei der Aktion das Thema Prävention im Vordergrund steht. "Es geht nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide zu verschicken." Deswegen sind alle Messstellen des zehnten Bayerischen Blitzmarathons auf der Internetseite des Innenministeriums abrufbar.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Während des 24-Stunden-Blitzmarathons im März 2022 haben die Beamtinnen und Beamten im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West insgesamt 650 Fahrerinnen und Fahrer beanstandet. Die größte Überschreitung stellten Beamte im Landkreis Unterallgäu auf einer Kreisstraße bei Erkheim fest: Dort überschritt ein 68-Jähriger mit einem 300-PS-Fahrzeug die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern auf gerader Strecke um gemessene 72 Kilometer pro Stunde.

Das sind die Blitzerstellen im Landkreis Neu-Ulm und im Raum Babenhausen

Diese Kontrollpunkte hat das Bayerische Innenministerium am Wochenende bekannt gegeben: