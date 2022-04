Region Neu-Ulm

vor 33 Min.

Das kosten Kitaplätze im Landkreis Neu-Ulm und im Raum Babenhausen

Einige Kommunen haben die Gebühren für die Kinderbetreuung neu berechnet. Wir zeigen im Überblick, was ein Kindergarten- oder Krippenplatz in den einzelnen Orten kostet.

Plus Beinahe überall im Landkreis Neu-Ulm werden zum neuen Jahr die Beiträge für Kindergärten und Krippen erhöht. Wir zeigen im Überblick, wo Eltern wie viel zahlen.

Von Laura Mielke

Lebensmittel sind teurer geworden, die Energiekosten sind deutlich gestiegen, darüber hinaus werden viele Eltern nun auch mit höheren Ausgaben für die Kinderbetreuung konfrontiert. Unter anderem in Babenhausen und Senden ist jüngst beschlossen worden, die Beiträge für Kindergärten und Krippen zu erhöhen. Das traf teilweise auf Kritik der Eltern, die einer Steigerung der Kosten entgegenwirken wollten. In unserem aktuellen Vergleich wird deutlich, wie viel für die Betreuungsplätze in den einzelnen Kommunen bezahlt werden muss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen