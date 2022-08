Diese Kommunen profitieren von der Städtebauförderung

Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr gibt einen Überblick, wohin Geld aus der Städtebauförderung fließt. Neu-Ulm erhält eine Millionensumme.

Die Herausforderungen für die bayerischen Städte, Märkte und Gemeinden sind heute vielschichtiger denn je: Schleichende Überalterung zählen dazu, stetig wachsende Digitalisierung unserer Gesellschaft, der Klimawandel, die Corona-Pandemie oder die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Mit der Städtebauförderung unterstützt der Freistaat Bayern Städte und Gemeinden. Das Förderspektrum reicht dabei von der Erstellung von Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepten bis hin zur Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung, Stärkung und Wiederbelebung ihrer Zentren und Quartiere. Von hohen Fördersummen profitieren auch mehrere Kommunen im Landkreis Neu-Ulm und der Markt Babenhausen im Unterallgäu.

Dieses Jahr erhalten nach Angaben des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 434 bayerische Städte und Gemeinden in der Bund-Länder-Städtebauförderung Fördermittel in Höhe von mehr als 193 Millionen Euro. Davon fließen 24 Millionen Euro nach Schwaben. "Damit sind wir weiterhin ein verlässlicher Partner für die bayerischen Städte und Gemeinden", sagt Bayerns Bauminister Christian Bernreiter. Erhaltung, Weiterentwicklung und Belebung der Stadt- und Ortszentren seien aber keine Selbstläufer. "Es bedarf einer laufenden Ausrichtung der strategischen Stadtentwicklungspraxis, um die vorhandenen Qualitäten zu aktivieren und die aktuellen Herausforderungen ganzheitlich zu bewältigen", ergänzt der Minister.

Dank Städtebauförderung kann in Neu-Ulm das Heiners gebaut werden

In Neu-Ulm kann nach erfolgreich absolviertem Architektenwettbewerb dieses Jahr mit Unterstützung durch die Städtebauförderung mit der Errichtung des Heiners begonnen werden. In unmittelbarer Nähe zum Bahnhof entsteht ein multifunktionales Gebäude mit Gemeinbedarfsflächen wie einer Bibliothek, einem Generationentreff, einer Werkstatt und einem Veranstaltungssaal sowie Wohn-, Büro- und Gastronomieflächen. Das Gebäude wird aus Sicht des Ministeriums erheblich zur Stärkung der Neu-Ulmer Innenstadt und durch die Angebote an Bildung und Kultur zur Integration und Verbesserung des gesellschaftlichen Zusammenhalts beitragen. So sind im Programm "Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten" 2,7 Millionen Euro für die Neu-Ulmer Innenstadt vorgesehen, obendrein erhält die Kreisstadt 30.000 Euro Fördergeld für den Glacispark.

Aus dem Programmteil "Lebendige Zentren" werden 216.000 Euro für die Kernstadt von Babenhausen ausgeschüttet. Vom Programmteil "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" profitieren Altenstadt (Ortskern, 268.000 Euro), Illertissen (Altstadt und Bereich Nord-West, 60.000 Euro), Pfaffenhofen (Ortskern, 30.000 Euro), Senden (Stadtmitte und Webereigelände, 180.000 Euro) sowie Weißenhorn (Altstadt, 30.000 Euro).

Maßnahmen des Klimaschutzes werden auch berücksichtigt

Förderschwerpunkte sind nach Angaben des Ministeriums eine bauliche Anpassung der städtischen Infrastruktur, die Wiedernutzung von Industrie-, Gewerbe- oder Militärbrachen sowie der Erhalt und die Wiederbelebung von Gebäuden mit baukultureller Bedeutung. Obendrein werden Maßnahmen des Klimaschutzes sowie zur Anpassung an den Klimawandel, zur Verbesserung der grünen und blauen Infrastruktur wie etwa Parks oder Wasserspielplätze und zur Aufwertung des Wohnumfelds sowie des öffentlichen Raums unterstützt. "Die Programme leisten einen wertvollen Beitrag, die Stadt- und Ortszentren zu attraktiven und identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur zu entwickeln", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Förderung erfolge vorbehaltlich des Inkrafttretens der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2022 nach Gegenzeichnung aller 16 Bundesländer. (AZ)