Kreis Neu-Ulm/Unterallgäu

18:00 Uhr

Wie sind Schulen im Kreis Neu-Ulm auf ukrainische Kinder vorbereitet?

Ukrainische Schülerinnen und Schüler starten an den Schulen der Region.

Plus Die ersten ukrainischen Flüchtlingskinder werden bereits an den Schulen im Kreis Neu-Ulm eingeschrieben. Doch was planen Schulamt und Schulen?

Nachdem vergangene Woche die ersten ukrainischen Geflüchteten in der Region eingetroffen sind, sollen die Kinder und Jugendlichen nun in ihren neuen Schulalltag starten. Neue Lehrkräfte, eigene Klassen und Kooperationen mit der Berufsschule: So bereiten sich Schulämter und Schulen auf die neuen Schülerinnen und Schüler vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen