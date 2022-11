Hier finden in der Region die Martinsumzüge 2022 statt

Rund um den 11. November ziehen die Kinder wieder mit ihren Laternen durch die Dunkelheit. Das sind die Termine im Landkreis Neu-Ulm und im Raum Babenhausen.

Die traditionellen Martinsumzüge sind willkommene Lichtblicke in einer Zeit, in der es abends wieder früh dunkel wird. Zahlreiche Kinder machen sich mit ihren Eltern in den nächsten Tagen mit Laternen auf den Weg, um an St. Martin zu erinnern. Wir geben einen Überblick über die Termine in der Region.

Beim Kindergarten "In der alten Schule" Untereichen findet der Martinsumzug am Dienstag, 8. November, statt. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Kindergarten. Die Kindergartenkinder haben etwas einstudiert und im Anschluss marschieren alle mit den Laternen Richtung Kirche. Hier treffen die Kinder Sankt Martin mit seinem Pferd und laden ihn in den Garten der Kita ein. Die Eltern kümmern sich um das leibliche Wohl.

Einzelne Stationen informieren über das Leben von Sankt Martin

In Oberroth richtet die Pfarrgemeinde St. Stephan zu Sankt Martin einen Weg ein, auf dem es an verschiedenen Stationen etwas aus dem Leben des heiligen Martin zu erfahren gibt. Jede Familie oder Einzelperson kann den Weg für sich mit oder ohne Laterne abgehen. Flyer dazu liegen in der Kirche aus und an der Schule, wo der Sankt-Martins-Weg beginnt. Am Donnerstag, 10. November, wird um 17 Uhr in der Pfarrkirche ein Wortgottesdienst zu Sankt Martin gefeiert, anschließend gehen alle gemeinsam mit Laternen den Sankt-Martins-Weg ab. Im Anschluss bietet die Pfarrgemeinde eine kleine Stärkung an, die Ministrantinnen und Ministranten helfen dabei mit. Wer am Donnerstag keine Zeit hat, kann den Martinsweg auch noch bis Sonntag, 13. November, ablaufen. Er wird an den Tagen jeweils von 16.30 bis 20.30 Uhr beleuchtet sein.

Die Sankt-Martins-Feier in Unterroth wird vom Team des Kindergartens Storchennest organisiert. Das Fest beginnt am Freitag, 11. November, um 17 Uhr auf dem Parkplatz beim Schützenverein mit einem Martinsspiel der Vorschülerinnen und Vorschüler. Anschließend ziehen alle gemeinsam mit den Laternen zum Kindergarten, wo das Martinsspiel fortgesetzt wird. Der Abschluss ist auf dem Dorffestplatz. Dort sorgen der Elternbeirat und weitere Eltern für das leibliche Wohl.

Der Kindergarten St. Martin und der Elternbeirat haben in Illerberg einen zweigeteilten Martinstag am Freitag, 11. November, organisiert. Um 10 Uhr findet in der Kirche St. Martin in Illerberg ein kleiner Gottesdienst zum Thema "Selbstbewusst sein wie Sankt Martin" statt - jedoch nur für die Kinder. Ab 17 Uhr gibt es dann die Möglichkeit, im Familien- und Freundeskreis einen eigenen kleinen Laternenumzug zu machen. Auf dem Weg gibt es einige Stationen, an denen Interessantes zum heiligen Martin geboten ist. Der Weg startet am Kindergarten und führt über den Bäcker zur Kirche. Letzter Startzeitpunkt ist um 18.30 Uhr am Kindergarten. Bei schlechtem Wetter entfällt der Laternenumzug.

Mit einem Wortgottesdienst in der Pfarrkirche Altenstadt beginnt am Freitag, 11. November, um 17 Uhr die Martinsfeier für den Kindergarten "Zum Guten Hirten" in Altenstadt. Anschließend ist dann der Laternenumzug.

Der Thalfinger Bürgerverein organisiert die Sankt-Martins-Feier am Freitag, 11. November, ab 18 Uhr. Treffpunkt ist an der Grundschule, mit dabei sind der Kindergarten St. Laurentius, die Kinderkrippe St. Thomas, die Grundschule Thalfingen und der Musikverein. Im Anschluss an Laternenumzug und Martinsspiel ist ein gemütliches Beisammensein auf dem Dorfplatz vorgesehen.

Der Kindergarten im Bucher Ortsteil Ritzisried veranstaltet ebenfalls am Freitag, 11. November, seinen Martinsumzug. Dieser führt vom Kindergarten (Treffpunkt um 18 Uhr) zur Turnhalle, wo sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Lagerfeuer und Bewirtung noch gemütlich zusammensetzen können.

Martinsumzüge 2022: Kindergottesdienst und Laternenumzug

In Weißenhorn findet die Martinsfeier am Samstag, 12. November, um 17 Uhr auf dem Kirchplatz statt.

Im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl werden Kinder und Familien am Samstag, 12. November, um 18 Uhr in die katholische Kirche Heilig Kreuz eingeladen. Dort findet nach einem Kindergottesdienst ein Laternenumzug statt. Es gibt zudem Punsch und Lebkuchen. (AZ)

Hinweis: Dieser Artikel erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn unsere Redaktion noch von weiteren Terminen erfährt, werden wir den Artikel auf unserer Internetseite entsprechend aktualisieren.