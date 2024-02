Kinderkleiderbasare im Frühjahr 2024: Termine und Infos im Überblick

Verschiedene Basare und Flohmärkte für Baby- und Kinderbedarf stehen im Landkreis Neu-Ulm und im Unterallgäu an. Eine Übersicht der bekannten Orte und Termine.

Das Frühjahr steht vor der Tür. Zeit zum Ausmisten im Kleiderschrank. Die Vorbereitungen zu Flohmärkten und Basaren für Kinderkleidung, Spielwaren und Babyartikel laufen im Landkreis Neu-Ulm bereits auf Hochtouren. Bei jungen Eltern sind sie sehr beliebt. Wir bieten Ihnen einen Überblick über anstehende Termine.

Eine Bitte der Redaktion: Sollten Sie einen Kinderflohmarkt im Landkreis Neu-Ulm oder im Unterallgäu veranstalten oder von einem wissen, teilen Sie ihn uns mit einer E-Mail an redaktion@nuz.de oder redaktion@illertisser-zeitung.de mit. Wir nehmen ihn dann in die Liste auf. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Der Markt Altenstadt veranstaltet am Samstag, 16. März, von 10 bis 12 Uhr einen Kleider- und Spielzeugmarkt "Rund ums Kind". Schwangere haben ab 9.30 Uhr Einlass. Die Anmeldung ist ab 29. Februar möglich. Verkauft werden können saubere und zeitgemäße Kinderkleidung und -schuhe sowie Umstandsmode, Spielwaren und Kinderfahrzeuge. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Pfarrgemeinde. Pro Verkaufsnummer werden drei Euro Bearbeitungsgebühr erhoben. 15 Prozent des Erlöses kommen dem Kindergarten "Zum Guten Hirten" Altenstadt und der Grundschule Altenstadt/Osterberg zu Gute.

Am Samstag, 24. Februar, findet in der Festhalle in Dettingen von 13 bis 15 Uhr der alljährliche Frühjahrsbasar statt. Schwangere dürfen mit Mutterpass und ohne Begleitperson ab 12.30 Uhr kommen. Verkauft wird alles rund ums Kind: Saubere Kinderbekleidung, gut erhaltene Funktionswäsche, Sportbekleidung, Schuhe, Spielsachen, Fahrräder, Kinderwagen und so weiter. Unterwäsche und Strumpfhosen, VHS-Videokassetten und Kuscheltiere werden nicht verkauf. Während des Basars wird Kuchen zum Mitnehmen verkauft. Aus Platzgründen sollen keine Kinderwagen mit in die Halle genommen werden. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Grundschule Dettingen. (AZ)