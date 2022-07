Landkreis Neu-Ulm/Unterallgäu

Mit Messer bedroht: Busfahrer weisen nicht mehr auf Maskenpflicht hin

Noch immer gilt in Bus und Bahn die Maskenpflicht. Nicht alle Fahrgäste halten sich daran.

Lokal Die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln führt in der Region teilweise zu körperlichen Auseinandersetzungen. Personal wird bespuckt und angegriffen.

Von Laura Mielke

Wer in den vergangenen Tagen im Zug, im Bus oder in der Straßenbahn gefahren ist, konnte zwei Dinge feststellen: Erstens sind die öffentlichen Verkehrsmittel zum Teil brechend voll und zweitens erblickt man etliche Nasen und Münder. Maskenpflicht? Viele Menschen halten sich im öffentlichen Nahverkehr offensichtlich nicht mehr daran. Und das trotz hoher Corona-Inzidenz, die am Sonntag laut Robert-Koch-Institut im Landkreis Neu-Ulm bei 848,0 lag. Aber wie viele Maskenverstöße werden überhaupt noch angezeigt und wie geht das Personal im ÖPNV damit um? Wir haben nachgefragt.

