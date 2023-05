Neue Foto-App unterstützt bayerische Landwirte bei der EU-Förderung

Um die Kontrollen für Verwaltung und Landwirte in Bayern zu vereinfachen, stellt das zuständige Staatsministerium eine kostenlose Foto-App zur Verfügung.

Das aktuelle Förderjahr hält für bayerische Landwirtinnen und Landwirte eine besondere Neuerung parat: Eine spezielle Handy-App ermöglicht es, basierend auf Satellitendaten, den Mehrfachantrag auf dem aktuellen Stand zu halten und damit die Auszahlung von Fördergeldern sicherzustellen.

Die Auszahlung von Fördermitteln im Rahmen der EU-Agrarförderung ist an die Einhaltung bestimmter Voraussetzungen geknüpft. Um diese zu kontrollieren, gibt es in jedem Regierungsbezirk eine Abteilung L3 "Prüfungen und Kontrollen“. In Schwaben ist das sogenannte Prüfteam am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Krumbach-Mindelheim. Die Kontrollierenden überprüfen beispielsweise, ob die im Antrag genannten Feldfrüchte auch angebaut wurden oder ob die Mahd zum richtigen Zeitpunkt erfolgt. Um die Kontrollen für Verwaltung und Landwirte zu vereinfachen, stellt das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten nun die kostenlose Foto-App für landwirtschaftliche Förderung in Bayern, kurz FAL-BY, zur Verfügung.

Im Januar ist eine neue Gemeinsame Agrarpolitik in Kraft getreten

Grundlage ist nach Angaben des AELF Krumbach-Mindelheim die im Januar in Kraft getretene neue Gemeinsame Agrarpolitik, mit der ein europaweites Flächen-Monitoringsystem verpflichtend wird. Landwirtschaftliche Flächen, für die ein Landwirt eine Förderung beantragt, werden per Sentinel-Satellitenbilder erfasst und durch eine künstliche Intelligenz ausgewertet. Sobald Unstimmigkeiten auftreten – weil die Satellitenbilder beispielsweise auf eine andere Feldfrucht als gemeldet hindeuten – erhält der Landwirt oder die Landwirtin auch in FAL-BY einen Hinweis in Form einer Aufgabe. Die Person, die den Antrag stellt, kann dann selbst aktiv werden und am Smartphone oder Tablet den Sachverhalt klarstellen: Sie kontrolliert zu einem selbst gewählten Zeitpunkt ihre Fläche und ein zusätzlicher Kontrollbesuch durch den Prüfdienst entfällt.

Mit den ersten Aufgaben für die Erkennung der Kulturarten können Landwirtinnen und Landwirte ab Mitte Juni rechnen, für die Mindesttätigkeit oder die Schnittnutzung auf Grünland ab Mitte Oktober. Eine Aufgabe lässt sich leicht anhand zweier Fotos lösen: Mithilfe der Fotofunktion der App kann auch offline mindestens ein Panorama- und ein Detailfoto aufgenommen und anschließend direkt an das Serviceportal übermittelt werden. Den Fotos lässt sich über Geodaten eindeutig ein Standort zuordnen. Damit ist die Aufgabe in der Regel erledigt und die weitere Bearbeitung durch einen Sachbearbeiter kann erfolgen.

Ein weiterer Baustein der aktuellen Förderperiode sind Maßnahmen, bei denen Landwirte die Einhaltung von Förderbedingungen verpflichtend über Fotos dokumentieren müssen. So wird beispielsweise für die "Insektenschonende Mahd“ zu jedem Aufwuchs einer Fläche automatisch eine entsprechende Aufgabe in FAL-BY generiert. Die Abarbeitung ist für den Bezug der Fördergelder notwendig.

Ein eigenes Handy oder Tablet ist keine Voraussetzung

Wie die Behörde weiter mitteilt, kann mit FAL-BY die Einhaltung von Förderbedingungen über das Jahr hinweg auch ohne konkrete Aufgabe dokumentiert werden. Sollten später Aufgaben zum Sachverhalt entstehen oder Kontrollen durch den Prüfdienst erfolgen, können die Aufnahmen zur Klärung des Sachverhalts verwendet werden. Der Landwirt oder die Landwirtin kann zudem Änderungen und Korrekturen vornehmen und so eventuelle Kürzungen vermeiden. Ein eigenes Handy oder Tablet ist im Übrigen keine Voraussetzung – die Erfassung von Daten und die Aufnahme von Fotos ist auch über Geräte anderer Personen möglich.

Das Amt hilft laut Pressemitteilung gerne bei Fragen rund um die FAL-BY-App weiter. Die Anwendung ist kostenlos im Google Playstore (Android) oder im App Store (iOS) für Smartphone und Tablet erhältlich. Die Anmeldung zum eigenen Betrieb erfolgt über die Eingabe der Betriebsnummer und die HIT-PIN. (AZ)