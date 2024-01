Landkreis Neu-Ulm/Unterallgäu

17:45 Uhr

Von Solidarität bis Strafanzeige: Das sind Reaktionen auf die Bauernproteste

Eine Personengruppe stand mit zahlreichen Fahrzeugen am Mittwochabend am Stadtrand von Weißenhorn und grüßte die Vorbeifahrenden mit diesem Plakat.

Plus Menschen stehen geduldig im Stau, einige loben die demonstrierenden Landwirte und danken ihnen. Andere hingegen sind sauer und schalten die Polizei ein.

Seit Montag bekommen Menschen in der Region die Auswirkungen der massiven Bauernproteste zu spüren. Viele steckten zu Beginn der Woche mitunter mehr als eine Stunde im Verkehr fest, einige kamen gar nicht zur Arbeit oder in die Schule oder verpassten private Termine. Wie groß ist da das Verständnis für die Aktionswoche der Landwirtinnen und Landwirte? Viele Menschen bekunden ihre Solidarität mit den Demonstrierenden. Andere wiederum sind frustriert und verärgert – und fordern rechtliche Konsequenzen.

Ein Mann aus Altenstadt hat bei der Polizeiinspektion Illertissen eine Strafanzeige erstattet. Er meldet in seiner E-Mail, die er auch an unsere Redaktion geschickt hat, gleich mehrere Verstöße bei den ungenehmigten Demonstrationen am Montag. Eine Blockierung der gesamten Strecke der Staatsstraße vom südlichen Ortsende von Altenstadt bis einschließlich des Kreisverkehrs Filzingen sei Nötigung der Verkehrsteilnehmer, da keine Ausweichmöglichkeit bestanden habe, schreibt er. Auch über den Kreisverkehr bei Heimertingen und im Gebiet der Stadt Memmingen sei keine Auffahrt auf die Autobahn möglich gewesen. Zudem sei der Kreisverkehr bei Heimertingen an der B300 blockiert gewesen.

