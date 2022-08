So wollen Kommunen im Kreis Neu-Ulm Wasser sparen

Lokal Immer mehr Kommunen leiten Maßnahmen zum Energiesparen ein. Das zeigt sich auch im öffentlichen Raum durch trockengelegte Brunnen und abgeschaltete Beleuchtung.

Unter anderem Weißenhorn, Senden und Dietenheim riefen in den vergangenen Wochen die Bevölkerung zum Energie- und Wassersparen auf. Zudem ergreifen die Städte und Gemeinden selbst Maßnahmen. Sie legen Brunnen trocken, drehen die Heizung herunter und schalten die Beleuchtung an öffentlichen Gebäuden ab. Viele andere Kommunen folgen ihrem Beispiel, aber noch nicht alle.